Ver Racing vs. Flamengo EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en Estadio Presidente Perón de Avellaneda por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, a las 9:30 p.m. (hora argentina), que son las 7:30 PM de Perú, Colombia y Ecuador; las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? Telefe transmite el partido en Argentina a través de Telecentro, Flow, Movistar TV, Claro TV o DirecTV. Mi Telefe lo pasa en streaming para todo territorio argentino. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Pelota Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.