¡El Cilindro es una fiesta!: el espectacular recibimiento de los hinchas de Racing vs. Flamengo | VIDEO

Los partidos por Copa Libertadores se juegan desde mucho antes y el apoyo del hincha es crucial. Por eso, los aficionados de Racing le dieron un espectacular recibimiento al equipo de Gustavo Costas, que se enfrenta a Flamengo por la semifinal de vuelta de este certamen. Con bengalas, fuegos artificiales y un cántico ensordecedor, la ‘Academia’ buscará darle vuelta al 1-0 recibido en la ida, en Río de Janeiro. Desde la tribuna, esa bienvenida sirve en lo anímico para conseguir el objetivo. Eso sí, la presión también juega y hay que saber manejarla.
