Solo fue un susto: VAR corrige tarjeta roja a Marcos Rojo en el Racing vs. Flamengo | VIDEO
Marcos Rojo se salvó de la expulsión en el vs. , por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. A los 75′, el defensor de la Academia recibió la tarjeta roja por el árbitro Piero Maza, quien vio un codazo en contra de Leo Ortiz en la disputa por un balón aéreo. Sin embargo, tras recibir el llamado del VAR y revisar la jugada, el juez chileno cambió su decisión y le anuló la roja al defensor.

