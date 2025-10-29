Solo fue un susto: VAR corrige tarjeta roja a Marcos Rojo en el Racing vs. Flamengo | VIDEO

Marcos Rojo se salvó de la expulsión en el Racing vs. Flameng , por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. A los 75′, el defensor de la Academia recibió la tarjeta roja por el árbitro Piero Maza, quien vio un codazo en contra de Leo Ortiz en la disputa por un balón aéreo. Sin embargo, tras recibir el llamado del VAR y revisar la jugada, el juez chileno cambió su decisión y le anuló la roja al defensor.

SE SALVÓ ROJO: al defensor de Racing lo habían expulado, pero se la quitaron tras la revisión en el VAR.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZXsxYNes6P — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.