Ver Racing vs. Independiente EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Presidente Perón por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 28 de septiembre de 2025, a la 1:15 de la tarde (hora peruana), que son las 3:15 PM de Argentina, las 12:15 PM de México y las 8:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium, Disney Plus, TNT Sports y Max transmiten el partido en Argentina; solo Disney+ lo pasará en el resto de Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.tt

