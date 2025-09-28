Redacción EC
Ver Racing vs. Independiente EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Presidente Perón por la fecha 10 del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 28 de septiembre de 2025, a la 1:15 de la tarde (hora peruana), que son las 3:15 PM de Argentina, las 12:15 PM de México y las 8:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium, Disney Plus, TNT Sports y Max transmiten el partido en Argentina; solo Disney+ lo pasará en el resto de Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.tt

