Ver Racing vs. Vélez EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Presidente Perón por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 22 de septiembre del 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Chile y Paraguay y las 4:00 PM de México. ¿Dónde ver? En Argentina lo pasarán por FOX Sports y Disney Plus; mientras que en el resto de Sudamérica lo podrá ver por ESPN y Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.