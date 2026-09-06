El Clásico Rosarino entre Rosario Central y Newell’s tuvo una pausa a los diez minutos para homenajear a Lionel Messi. El tributo ocurrió tras confirmarse su decisión de abandonar la Selección Argentina después del Mundial 2026.

En el Gigante de Arroyito, la despedida generó reacciones diferentes entre los aficionados. Mientras algunos seguidores y futbolistas respondieron con aplausos, otros manifestaron su desacuerdo mediante silbidos, debido al reconocido vínculo de Messi con Newell’s, rival histórico de Rosario Central.

La interrupción fue ordenada por el árbitro Yael Falcón Pérez, quien detuvo momentáneamente el encuentro para permitir el reconocimiento al astro rosarino. Messi, de 39 años, anunció que dejará la Albiceleste luego del subcampeonato conseguido en la Copa Mundial.

La reacción de las tribunas cambió rápidamente de los silbidos hacia una respuesta dividida. Parte del público respaldó a Messi con aplausos, mientras otros corearon el nombre de Ángel Di María, destacando su importante trayectoria y sus éxitos con Argentina.