Por Redacción EC

El Clásico Rosarino entre Rosario Central y Newell’s tuvo una pausa a los diez minutos para homenajear a Lionel Messi. El tributo ocurrió tras confirmarse su decisión de abandonar la Selección Argentina después del Mundial 2026.

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