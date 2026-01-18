El Aston Villa, tercer clasificado, fue sorprendido en su propio estadio al caer 1-0 ante el Everton, este domingo en la fecha 22 de la Premier League, de la que el líder Arsenal sale reforzado pese a no ganar.

Thierno Barry fue el encargado de anotar el único gol del partido tras una grosera pérdida de posesión de la defensa ‘villana’.

No obstante, el disparo sobre la portería de Aston Villa no tuvo la mejor intervención del ‘Dibu’ Martínez, quien dejó el rebote para el preciso disparo de Barry.

El Aston Villa tenía la posibilidad de ponerse segundo y acercarse a cuatro puntos de la cabeza si ganaba en su estadio de Birmingham a un Everton que va en la mitad de la tabla (10º), pero el partido le resultó muy incómodo desde el principio.