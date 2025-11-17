Johnny Depp fue un invitado de lujo en La Bombonera este domingo, cuando asistió a uno de los palcos para ver el triunfo de Boca Juniors frente a Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.

En varias imágenes difundidas por el club, se lo ve junto a Juan Román Riquelme, presidente de Boca, con quien se sacó una fotografía significativa. Al finalizar el partido, Riquelme le entregó al actor una camiseta xeneize con el número 10, un gesto que generó gran repercusión.

Durante el encuentro, Depp fue captado alentando con un característico “¡Dale, Boca!”, mostrando su entusiasmo por el equipo. Su presencia no pasó desapercibida entre los fanáticos ni en redes sociales, donde rápidamente se viralizó.

Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato 💙💛💙 pic.twitter.com/wfRhJnxceE — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 17, 2025

El actor estadounidense está en Buenos Aires para promocionar su película Modigliani, tres días en Montparnasse, y decidió aprovechar su estadía para sumergirse en la pasión futbolera argentina en uno de sus templos más icónicos.