Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Eduardo Coudet llegará esta semana a Argentina para asumir su nuevo reto. (Foto: Racing Club)
Eduardo Coudet llegará esta semana a Argentina para asumir su nuevo reto. (Foto: Racing Club)
Por Redacción EC

River Plate dio un paso clave para iniciar una nueva etapa luego de la salida de Marcelo Gallardo: la dirigencia millonaria alcanzó un acuerdo con el Deportivo Alavés para liberar a Eduardo Coudet, quien será presentado como el nuevo DT del club.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.