River Plate dio un paso clave para iniciar una nueva etapa luego de la salida de Marcelo Gallardo: la dirigencia millonaria alcanzó un acuerdo con el Deportivo Alavés para liberar a Eduardo Coudet, quien será presentado como el nuevo DT del club.

Tras intensas negociaciones, River acordó pagar cerca de un millón de euros como compensación al club español por la rescisión anticipada del contrato que el entrenador tenía vigente hasta junio.

Una vez resuelto lo administrativo, Coudet viajará a la Argentina entre miércoles y jueves de esta semana para estampar su firma y comenzar su ciclo en el Monumental, con un vínculo que se extendería hasta diciembre de 2027.

La llegada del “Chacho” marca un cambio de rumbo en el cuerpo técnico millonario, con la expectativa de devolver al equipo a la senda de la competitividad después de la salida del histórico Gallardo.

En España ya se ultiman detalles sobre su reemplazo en Alavés, mientras que en Núñez los hinchas esperan el debut del nuevo entrenador en las próximas fechas del fútbol argentino.

SOBRE EL AUTOR