Por Redacción EC

vs. Aldosivi EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Monumental por la fecha 16 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 25 de abril de 2026, a las 7:30 p.m. (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports y Max, transmiten el partido en Argentina, mientras que en Perú y Sudamérica lo podrás ver a través de ESPN mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. Vía ONLINE, podrás ver el partido meidante Disney+ Premium.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.