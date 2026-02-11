River Plate vs. Argentinos Juniors por Liga Argentina: horario, canal TV y dónde ver transmisión

Por Redacción EC

Ver vs Argentinos Juniors EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Diego Armando Maradona por la fecha 5 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 12 de febrero de 2026, a las 7:15 p.m. (hora peruana), que son las 9:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:15 PM de México y las 1:15 AM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

