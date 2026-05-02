River Plate vs Atlético Tucumán EN VIVO se enfrentan este domingo 3 de mayo en el estadio Más Monumental por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. El conjunto ‘Millonario’ llega a este partido luego de haber superado 3-1 a Aldosivi en la jornada anterior. El combinado local es favorito para quedarse con los tres puntos y escalar posiciones en la tabla. Por su parte, Atlético Tucumán necesita sumar fuera de casa para escapar de la parte de baja y podría dar la sorpresa en campo visitante. Revisa a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿A qué hora juega River vs Atlético Tucumán por Liga Profesional Argentina 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 6:30 p.m.

6:30 p.m. España: 11:30 p.m.

River Plate vs Atlético Tucumán EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina desde el Estadio Monumental. (Foto: River Plate)

¿Dónde ver River vs Atlético Tucumán EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

La transmisión del partido entre River vs Atlético Tucumán EN VIVO por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de TNT Sports Premium por cable en Argentina. Para ver TNT Sports Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.

ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.

Si deseas ver el partido de River vs Atlético Tucumán por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.

Horario, canal TV y dónde ver River vs Atlético Tucumán por Liga Profesional Argentina 2026

Fecha : Domingo 3 de mayo del 2026

: Domingo 3 de mayo del 2026 Partido : River Plate vs Atlético Tucumán

: River Plate vs Atlético Tucumán Horario : 6:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

: 6:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina. Canal : TNT Sports Premium.

: TNT Sports Premium. Estadio: Más Monumental

Alineaciones de River vs Atlético Tucumán por Liga Profesional argentina

River Plate : Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Acuña, Moreno, Vera, Galván, Páez, Subiabre, Driussi

: Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Acuña, Moreno, Vera, Galván, Páez, Subiabre, Driussi Atlético Tucumán: Ingolotti, Di Plácido, Suso, Ferrari, Infante, Tesuri, Sánchez, Acosta, Benítez, Coronel, Bajamich