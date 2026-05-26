Ver River Plate vs. Blooming EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en la Estadio Más Monumental por la jornada 6 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 27 de mayo del 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Brasil, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus lo pasan en Argentina; DIRECTV Sports y DGO, en Perú y el resto de Sudamérica; ESPN y Zapping en Brasil; Fanatiz, beIN Sports y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables

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