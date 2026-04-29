River Plate y Bragantino se verán las caras por la fecha 3 de la Copa Sudamericana, este jueves 9 de abril del 2026 en el estadio Metropolitano. En un duelo clave por el Grupo H, argentinos y brasileños se verán las caras por la lucha del liderato y el pase a la siguiente ronda. Revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juega River Plate vs. Bragantino por Copa Sudamericana?

El partido de River Plate vs. Bragantino por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana empieza a las 9:30 PM de Argentina este jueves 30 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 1:30 a.m. del viernes

¿Dónde ver River Plate vs. Bragantino EN VIVO por Copa Sudamericana?

El partido de River Plate vs. Bragantino será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para toda Argentina y Sudamérica por la fecha del de la Copa Sudamericana. Por otro lado, en México, la transmisión del partido va a través de Disney Plus. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz y beIN Sports.

¿En qué canal de Argentina ver, River Plate vs. Bragantino por Copa Sudamericana?

En Argentina, el partido de River Plate vs. Bragantino será transmitido a través de ESPN y Disney Plus por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026.

¿Qué canal transmite en Perú, River Plate vs. Bragantino por Copa Sudamericana?

En Perú, el partido de River Plate vs. Bragantino será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026.

Horario, TV y dónde ver River Plate vs. Bragantino por Copa Sudamericana

Fecha : Jueves 30 de abril del 2026

: Jueves 30 de abril del 2026 Partido : River Plate vs. Bragantino

: River Plate vs. Bragantino Horario : 9:30 p.m. hora de Argentina

: 9:30 p.m. hora de Argentina Canal : ESPN, Disney+ Premium

: ESPN, Disney+ Premium Estadio: Municipal Cicero De Souza Marques

Alineaciones de River Plate vs. Bragantino

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Facundo Colidio; Maximiliano Salas.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Facundo Colidio; Maximiliano Salas. Bragantino: Tiago Volpi; Hurtado, P. Henrique, Marques, Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel; Barbosa, Eduardo Sasha, Mosquera; Pitta.