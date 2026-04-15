Resumen

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River Plate vs Carabobo EN VIVO: a qué hora juegan, en qué canales ver el partido y dónde pasan transmisión ONLINE por la fecha 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 desde el Estadio Más Monumental. (Foto: Getty Images)
River Plate vs Carabobo EN VIVO: a qué hora juegan, en qué canales ver el partido y dónde pasan transmisión ONLINE por la fecha 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 desde el Estadio Más Monumental. (Foto: Getty Images)
/ Rodrigo Valle
Por Redacción EC

Ver vs Carabobo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Más Monumental por la segunda fecha del Grupo H de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 15 de abril del 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido en Argentina y en el resto de Sudamérica; DirecTV y DGO en México, Disney Plus y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables.

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