River Plate y Carabobo se verán las caras por la fecha 3 de la Copa Sudamericana, este jueves 9 de abril del 2026 en el estadio Metropolitano. En un duelo clave por el Grupo H, argentinos y brasileños se verán las caras por la lucha del liderato y el pase a la siguiente ronda. Revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juega River Plate vs. Carabobo por Copa Sudamericana?

El partido de River Plate vs. Carabobo por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana empieza a las 9:30 PM de Argentina este jueves 7 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 1:30 a.m. del viernes

River Plate vs. Carabobo. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) / LUIS ROBAYO

¿Dónde ver River Plate vs. Carabobo EN VIVO por Copa Sudamericana?

El partido de River Plate vs. Carabobo será transmitido a través de DIRECTV Sports y DGO para toda Argentina y Sudamérica por la fecha del de la Copa Sudamericana. Por otro lado, en México, la transmisión del partido va a través de Disney Plus. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz y beIN Sports.

¿En qué canal de Argentina ver, River Plate vs. Carabobo por Copa Sudamericana?

En Argentina, el partido de River Plate vs. Carabobo será transmitido a través de DIRECTV Sports y DGO por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026.

¿Qué canal transmite en Perú, River Plate vs. Carabobo por Copa Sudamericana?

En Perú, el partido de River Plate vs. Carabobo será transmitido a través de DIRECTV Sports y DGO, al igual que en toda Sudamérica por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026.

Horario, TV y dónde ver River Plate vs. Carabobo por Copa Sudamericana

Fecha : Jueves 7 de mayo del 2026

: Jueves 7 de mayo del 2026 Partido : River Plate vs. Carabobo

: River Plate vs. Carabobo Horario : 9:30 p.m. hora de Argentina

: 9:30 p.m. hora de Argentina Canal : DIRECTV Sports y DGO

: DIRECTV Sports y DGO Estadio: Polideportivo Misael Delgado

Alineaciones de River Plate vs. Carabobo

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Facundo Colidio; Maximiliano Salas.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Facundo Colidio; Maximiliano Salas. Carabobo: L. Bruera; E. Neira, J.F. Fuentes, A. González; M. Núñez, E. Castillo, J. Pérez, J. Berríos; E. Ramírez, E. Tortolero, Y. Orozco.