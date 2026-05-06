River Plate y Carabobo se verán las caras por la fecha 3 de la Copa Sudamericana, este jueves 9 de abril del 2026 en el estadio Metropolitano. En un duelo clave por el Grupo H, argentinos y brasileños se verán las caras por la lucha del liderato y el pase a la siguiente ronda. Revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿A qué hora juega River Plate vs. Carabobo por Copa Sudamericana?
El partido de River Plate vs. Carabobo por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana empieza a las 9:30 PM de Argentina este jueves 7 de mayo del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
- España: 1:30 a.m. del viernes
¿Dónde ver River Plate vs. Carabobo EN VIVO por Copa Sudamericana?
El partido de River Plate vs. Carabobo será transmitido a través de DIRECTV Sports y DGO para toda Argentina y Sudamérica por la fecha del de la Copa Sudamericana. Por otro lado, en México, la transmisión del partido va a través de Disney Plus. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz y beIN Sports.
¿En qué canal de Argentina ver, River Plate vs. Carabobo por Copa Sudamericana?
En Argentina, el partido de River Plate vs. Carabobo será transmitido a través de DIRECTV Sports y DGO por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026.
¿Qué canal transmite en Perú, River Plate vs. Carabobo por Copa Sudamericana?
En Perú, el partido de River Plate vs. Carabobo será transmitido a través de DIRECTV Sports y DGO, al igual que en toda Sudamérica por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026.
Horario, TV y dónde ver River Plate vs. Carabobo por Copa Sudamericana
- Fecha: Jueves 7 de mayo del 2026
- Partido: River Plate vs. Carabobo
- Horario: 9:30 p.m. hora de Argentina
- Canal: DIRECTV Sports y DGO
- Estadio: Polideportivo Misael Delgado
Alineaciones de River Plate vs. Carabobo
- River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Facundo Colidio; Maximiliano Salas.
- Carabobo: L. Bruera; E. Neira, J.F. Fuentes, A. González; M. Núñez, E. Castillo, J. Pérez, J. Berríos; E. Ramírez, E. Tortolero, Y. Orozco.