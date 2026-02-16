River Plate vs. Ciudad de Bolívar por Copa Argentina: a qué hora juegan, canal que transmite y dónde ver

Ver River Plate vs. Ciudad de Bolívar EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio La Pedrera de San Luis por la primera ronda de la Copa Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 17 de febrero de 2026, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 7:00 PM de México y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? TyC Sports y TyC Sports Play lo pasarán para todo el continente sudamericano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.