Ver River Plate vs Estudiantes Río Cuarto EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Antonio Candini por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de marzo de 2026, a las 3:45 p.m. (hora peruana), que son las 5:45 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:45 PM de México y las 9:45 AM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports Premium, Max y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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