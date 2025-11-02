Ver River vs. Gimnasia de La Plata EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Más Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, a las 6:30 de la noche (hora peruana), que son las 8:30 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 5:30 PM de México y la 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium transmite para todo todo el continente sudamericano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

