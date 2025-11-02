Sigue la transmisión en vivo del partido de River vs. Gimnasia de La Plata por la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina.
Sigue la transmisión en vivo del partido de River vs. Gimnasia de La Plata por la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina.
Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. Gimnasia de La Plata EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Más Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, a las 6:30 de la noche (hora peruana), que son las 8:30 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 5:30 PM de México y la 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium transmite para todo todo el continente sudamericano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC