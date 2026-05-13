Por Joao Muñoz Tineo

vs. EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Más Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 13 de mayo de 2026, a las 7:30 p.m. (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium, transmite el partido en Argentina, mientras que en Perú y Sudamérica lo podrás ver a través de ESPN mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. Vía ONLINE, podrás ver el partido meidante Disney+ Premium.

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