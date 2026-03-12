Ver River Plate vs Huracán EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 12 de marzo de 2026, a las 7:30 p.m. (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports Premium, Max y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

