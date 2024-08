River Plate vs. Huracán se enfrentarán este sábado 10 de agosto del 2024 por la fecha 10 de la Liga Profesional Argentina, desde el Estadio Más Monumental. El partido será transmitido por las señales de ESPN Premium y Star Plus. Entérate a qué hora juegan, posibles formaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

Cuándo y dónde es el partido de River vs. Huracán

River visita a Huracán el sábado 10 de agosto de 2024 en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

A qué hora juega River vs. Huracán

El partido de River vs Huracán inicia a las 20:30 horas de Argentina, que son las 18:30 de Perú.

Canal que transmite River vs Huracán

El partido se puede seguir en Argentina por televisión a través del canal TNT Sports, mientras que Telecentro, Flow y DirecTV GO transmiten vía streaming. En el resto de Sudamérica se puede ver por ESPN.

Marcelo Gallardo, el entrenador más exitoso de la historia de River Plate, comenzará su segundo ciclo al frente del club de la banda roja cuando se enfrente con Huracán, el puntero, en el cotejo más importante de la décima fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino que se disputará este fin de semana.

Entre 2014 y fines de 2022, Gallardo tuvo una etapa histórica como conductor de River, con el que obtuvo 14 títulos, incluidas dos Copas Libertadores (2015 y 2018), que lo convirtieron en uno de los máximos ídolos del club millonario.

La vuelta de Gallardo se produce luego de la salida de Martín Demichelis, el DT que logró tres títulos en los casi 20 meses que estuvo en River, pero una serie de resultados discretos lo empujó a la renuncia.

“No hace mucho que me fui [a fines de 2022], pero parece que nunca me fui. Volver al club y recorrer el mundo River me hace sentir en casa. Tenemos que recuperar el espíritu de club y de equipo, y el deseo de seguir construyendo. Si nos va muy bien a todos, vamos a ser felices”, expresó el entrenador en su presentación.