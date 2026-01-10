Ver River Plate vs. Millonarios EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo por la primera jornada de la Serie Río de La Plata. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 11 de enero del 2026, a las 7:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina y Chile, las 6:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium transmite de manera exclusiva para toda Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica (incluido Perú) lo pasará Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

