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River Plate vs. San Lorenzo en vivo: repasa los horarios, canales TV y dónde ver partido por Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: River Plate)
River Plate vs. San Lorenzo en vivo: repasa los horarios, canales TV y dónde ver partido por Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: River Plate)
Por Adrián Puga

Ver vs. San Lorenzo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Más Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 10 de mayo de 2026, a las 5:00 p.m. (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:00 PM de México y las 00:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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