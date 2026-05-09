Ver River Plate vs. San Lorenzo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Más Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 10 de mayo de 2026, a las 5:00 p.m. (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:00 PM de México y las 00:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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