Ver River Plate vs. Sarmiento EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Más Monumental por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 15 de marzo de 2026, a las 5:45 p.m. (hora peruana), que son las 7:45 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:45 PM de México y las 10:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

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