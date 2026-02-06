River Plate vs. Tigre por Liga Argentina: a qué hora juegan, canales TV y dónde ver transmisión

Ver River Plate vs Tigre EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Más Monumental por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 7 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m. (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

