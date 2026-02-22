River Plate vs. Vélez por Liga Profesional Argentina: horario, canal TV y dónde ver transmisión

Por Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio José Almafitani por la fecha 6 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de febrero de 2026, a las 5:15 p.m. (hora peruana), que son las 7:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:15 PM de México y las 11:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

