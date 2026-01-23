Ver River Plate vs. Barracas Central EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Claudio Fabián Tapia por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 24 de enero del 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus Premium transmiten de manera exclusiva para toda Argentina y el resto de Sudamérica (incluido Perú). No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

