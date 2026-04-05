River vs. Belgrano EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Monumental por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 5 de abril de 2026, a las 4:00 p.m. (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 3:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports y Max, transmiten el partido en Argentina, mientras que en Perú y Sudamérica lo podrás ver a través de ESPN mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. Vía ONLINE, podrás ver el partido meidante Disney+ Premium.

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