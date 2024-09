River-Boca: todo lo que debes saber del partido

Boca Juniors y River Plate se ven las caras nuevamente, esta vez por la fecha 15 de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), en la esperada edición 268 del superclásico del fútbol argentino, y no te puedes perder el partido que hará remecer a La Bombonera. Descúbre cuándo juegan, a qué hora empieza, qué canales pasan por TV, qué plataformas de streaming transmiten, qué alineaciones titulares usarán Diego Martínez y Marcelo Gallardo, cómo llegan ambos equipos y mucho más.

Cuándo juega Boca vs River 2024

El clásico Boca vs River por la jornada 15 de la LFP 2024 se juega el sábado 21 de septiembre en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, ubicada en Buenos Aires, Argentina.

A qué hora juega River vs Boca por Liga Argentina

River Plate y Boca Juniors se van a enfrentar desde las 16:00 horas de Argentina, que son las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Mira los horarios aquí.

Dónde ver River vs Boca: canal que pasa el superclásico 2024 en La Bombonera

En Argentina televisan ESPN Premium y TNT Sports si tienes el Pack Fútbol en Telecentro, Flow o DirecTV. En Perú y el resto de Sudamérica transmite ESPN por operadores de cable como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros. Disney Plus, Fanatiz y DirecTV GO (DGO) son algunas de las plataformas streaming que van a dar el encuentro por internet en dispositivos. Si quieres ver la lista completa de canales que pasan el Boca vs River 2024 ingresa aquí.

Transmisión Boca-River 2024: minuto a minuto