Ver River vs. Estudiantes EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Jorge Luis Hirschi por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 13 de septiembre de 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, las 4:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium transmite el partido en Argentina, ESPN y Disney+ en Sudamérica; Disney+ y Fanatiz en México. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.