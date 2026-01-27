Ver River vs Gimnasia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido desde el Estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 28 de enero de 2026, a las 6:00 de la noche (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports transmite el partido en Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica lo podrás ver por ESPN 5 y Disney Plus Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

