Ver River Plate vs. Godoy Cruz EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Más Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 17 de agosto de 2025, a las 4:30 de la tarde (hora peruana), que son las 6:30 PM de Argentina, las 5:30 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? Max y TNT Sports transmiten en Argentina. Asimismo, en Sudamérica lo pasan ESPN y Disney+ Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

