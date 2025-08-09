Ver River Plate vs. Independiente EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Libertadores de América por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 09 de agosto de 2025, a las 4:30 de la tarde (hora peruana), que son las 6:30 PM de Argentina, las 5:30 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? Max y TNT Sports transmiten en Argentina. Asimismo, en Sudamérica lo pasa Disney+ Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.