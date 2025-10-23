Ver River vs. Independiente Rivadavia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Mario Alberto Kempes por la semifinal de la Copa Argentina 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 24 de octubre de 2025, a las 8:10 de la noche (hora peruana), que son las 10:10 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 7:10 PM de México y las 3:10 AM de España. ¿Dónde ver? TyC Sports lo pasará para todo el continente sudamericano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.