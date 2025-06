Ver River Plate vs. Inter de Milán EN VIVO: sigue la transmisión del partido en el estadio Lumen Field de Seattle por la fecha 3 del Grupo E del Mundial de Clubes 2025. ¿A qué hora es el partido? El duelo se juega hoy, miércoles 25 de junio de 2025, desde las 22:00 horas de Argentina, que son las 8:00 PM de Perú, Ecuador y Colombia, las 19:00 horas de México y la 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? Telefé, DAZN, Unimás, (ESPN) Disney Plus, Chilevisión, Televen, DGO y DirecTV Sports transmiten el compromiso.

