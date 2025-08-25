Ver River vs. Lanús EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 25 de agosto de 2025, a las 7:15 de la noche (hora peruana), que son las 9:15 PM de Argentina y Chile, las 6:15 PM de México y las 2:15 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium transmite el partido en Argentina, ESPN y Disney+ en Sudamérica. Disney+ en México, y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

