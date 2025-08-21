Ver River Plate vs. Libertad EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Más Monumental por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 21 de agosto del 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Paraguay, las 8:30 PM de Chile y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? En Argentina lo pasarán por FOX Sports, Telefe, Pluto TV y Youtube; mientras que en Paraguay y el resto de Sudamérica lo podrá ver por ESPN y Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras. En el partido inicial el marcador quedó 0 a 0.
