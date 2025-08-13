Ver River Plate vs. Libertad EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Nilton Santos por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 14 de agosto del 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Paraguay, las 8:30 PM de Chile y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? En Argentina lo pasarán por FOX Sports, Telefe, Pluto TV y Youtube; mientras que en Paraguay y el resto de Sudamérica lo podrá ver por ESPN 2 y Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

