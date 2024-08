River vs Newell’s EN VIVO - Liga Profesional 2024: a qué hora juegan y cómo ver GRATIS

River vs Newell’s EN VIVO - Transmisión ONLINE

River Plate recibe a Newell’s Old Boys de Rosario en uno de los partidos destacados de la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina 2024 (LPF). Si quieres saber todos los detalles del partido y seguir la transmisión gratis en un mismo sitio, estás en el mejor lugar.

Cuándo es el partido de River vs Newell’s

El partido de River vs Newell’s se juega el domingo 25 de agosto en el estadio Más Monumental, casa del Millonario, ubicado en Núñez, Buenos Aires (Argentina).

A qué hora juega River vs Newell’s

La hora de inicio del partido River vs Newell’s por la fecha 12 de la LPF 2024 es a las 20:30 horas de Argentina (6:30 de la tarde hora peruana). Mira los horarios por país.

Perú: 18:30 horas

México: 17:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

España: 01:30 horas del lunes

Cómo ver River vs Newell’s

La transmisión del partido de River vs Newell’s se puede ver por ESPN Premium en Argentina, canal que se encuentra online a través de Flow, Telecentro Play y DirecTV GO previa suscripción al Pack Fútbol. El encuentro se puede seguir fuera de Argentina por ESPN en DirecTV, Movistar Claro TV, entre otros operadores de cable. También se puede seguir vía Disney+ (ex Star Plus). No recomendamos la señal gratis de Fútbol Libre.