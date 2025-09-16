Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Más Monumental por la ida de los cuartos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? Fox Sports, Telefe y Disney Plus transmite en Argentina. En Sudamérica lo pasan en ESPN 2 y Disney+, ESPN 2 y Disney+ lo pasan en México, y Fanatiz y beIN Sports en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS