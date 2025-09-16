Ver River Plate vs. Palmeiras EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Más Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? Fox Sports, Telefe y Disney Plus transmite en Argentina. En Sudamérica lo pasan en ESPN 2 y Disney+, ESPN 2 y Disney+ lo pasan en México, y Fanatiz y beIN Sports en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

