Ver River vs. Palmeiras EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Allianz Parque por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en México y Sudamérica, FOX Sports y Telefe lo pasan en Argentina, y Fanatiz y beIN Sports en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.