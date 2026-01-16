Ver River Plate vs. Peñarol EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado por los Clásicos Sudamericanos 2026 de la Serie Río de La Plata. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 17 de enero del 2026, a las 8:15 de la noche (hora peruana), que son las 10:15 PM de Argentina y Chile, las 7:15 PM de México y las 2:15 AM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus Premium transmite de manera exclusiva para toda Argentina y el resto de Sudamérica (incluido Perú). No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

