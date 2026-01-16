Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado por los Clásicos Sudamericanos 2026 de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 17 de enero del 2026, a las 8:15 de la noche (hora peruana), que son las 10:15 PM de Argentina y Chile, las 7:15 PM de México y las 2:15 AM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus Premium transmite de manera exclusiva para toda Argentina y el resto de Sudamérica (incluido Perú). No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

