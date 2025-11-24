Ver River vs. Racing EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Presidente Perón por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 24 de noviembre del 2025, a las 5:15 de la tarde (hora peruana), que son las 7:15 PM de Argentina, las 4:15 PM de México y las 11:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium transmite el partido en Argentina, ESPN y Disney+ en Sudamérica; Disney+ y Fanatiz en México. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.