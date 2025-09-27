Redacción EC
Ver vs. Riestra EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Más Monumental por la décima fecha del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 28 de septiembre de 2025, a las 4:00 de la tarde (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina y Chile y las 3:00 PM de México. ¿Dónde ver? ESPN Premium y Disney Plus transmiten el partido en Argentina. Para Sudamérica lo pasará ESPN y Disney+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

