Ver River vs. Rosario Central EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 5 de octubre del 2025, a las 7:15 de la noche (hora peruana), que son las 9:15 PM de Argentina, las 6:15 PM de México y las 2:15 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium transmite el partido en Argentina, ESPN y Disney+ en Sudamérica; Disney+ y Fanatiz en México. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.