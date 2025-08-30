Ver River vs. San Martín EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Más Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 31 de agosto de 2025, a las 5:15 de la tarde (hora peruana), que son las 7:15 PM de Argentina, las 4:15 PM de México y las 12:15 AM de España. ¿Dónde ver? Max y TNT Sports transmiten el partido en Argentina, ESPN y Disney+ en Sudamérica. Disney+ en México, y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.