River vs Sarmiento EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido por la fecha 8 de la Liga Profesional 2024. El compromiso se juega hoy domingo 28 de julio, desde las 18:30 horas de Argentina (4:30 p. m. de Perú), en el estadio Monumental. ¿Dónde verlo? El encuentro se puede seguir a través de ESPN Premium en Argentina, mediante DirecTV, Telecentro, Cablevision. También se ve vía streaming por Flow, Disney Plus (Star), DirecTV GO (App DGO), Fanatiz y AFA Play, entre otras plataformas.