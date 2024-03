River vs Talleres en vivo: partido por la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional. Conoce cuándo es, a qué hora, dónde verlo, cómo llegan ambos equipos, posibles alineaciones, entre otros detalles, y sigue aquí la transmisión del encuentro.

A QUÉ HORA JUEGA RIVER VS TALLERES

El partido Talleres vs. River se juega el sábado 2 de marzo, desde las 21:30 hora argentina (19:30 de Perú), en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, casa de la ‘T’.

DÓNDE VER RIVER-TALLERES

La transmisión del River vs Talleres se puede seguir a través de TNT Sports en Argentina, canal que se emite en DirecTV, Flow y Telecentro, mientras que DirecTV GO, Star Plus y Telecentro play transmiten vía streaming.

River viene de empatar con Boca Juniors al cierre de la séptima jornada de la Copa de la Liga 2024, en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino que albergó el Monumental de Núñez.

Un gol de Pablo Solari puso adelante a River, pero Cristian Medina dejó todo igual en la primera prueba de fuego para el entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez.