River vs. Talleres EN VIVO medirán fuerzas hoy, miércoles 21 de agosto del 2024 por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el estadio Más Monumental. En Argentina, la transmisión del juego será por FOX Sports y Telefé. Por otro lado, en Sudamérica lo podrás mirar en ESPN y DirecTV. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Disney Plus o DGO, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 19:30 (hora peruana) y 21:30 (hora Argentina). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

